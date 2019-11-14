إسرائيل تعلن مقتل أحد قادة الجهاد الإسلامي خلال غارة نفذتها الليلة الماضية على قطاع غزة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية أعلن الجيش الإسرائيلي الخميس مقتل القيادي في الجهاد الإسلامي رسمي أبو ملحوس خلال غارة الليلة الماضية على قطاع غزة. وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على حسابه على "تويتر"، إن أبو ملحوس قتل في غارة على دير البلح في قطاع غزة قبل سريان وقف إطلاق النار الذي بدأ صباح الخميس. وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أفادت بمقتل ثمانية أفراد من عائلة واحدة بعد استهداف منزلهم في غارة ليلا.

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