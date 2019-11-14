«أدنوك» تعلن عن إطلاق برنامج شامل لتوسعة أسطول حفاراتها

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت «أدنوك للحفر» إحدى الشركات التابعة لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» عن إطلاق برنامج شامل لتوسعة أسطول حفاراتها لدعم خطط أدنوك في مجال الاستكشاف والتطوير والإنتاج وتسريع وتيرة تنفيذ استراتيجيتها المتكاملة 2030 للنمو الذكي.

جاء الإعلان عن برنامج توسعة أسطول الحفارات خلال الدورة الخامسة عشرة لملتقى الشركات المالكة للحفارات، الذي استضافته «أدنوك للحفر» بالتعاون مع شركة «دي إن في- جي إل» على هامش معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2019».

وكانت أدنوك قد استحوذت في المرحلة الأولى من البرنامج على أربع حفارات برية متطورة مصنعة في دولة الإمارات بقيمة تزيد على 350 مليون درهم إماراتي، مما يؤكد التزامها بتعزيز القيمة ويدعم مساهمتها في تحقيق التنمية والتنويع الاقتصادي في دولة الإمارات.

وتخطط أدنوك إلى امتلاك عشرات الحفارات المتطورة المخصصة للعمل في الحقول البرية والبحرية والجزر النفطية الاصطناعية خلال الخمس سنوات المقبلة، وذلك عقب تدشين الحفارات الأربع في الربع الأول من عام 2020.

ويعزز برنامج توسعة أسطول الحفارات مكانة «أدنوك للحفر» كأكبر شركة حفر متخصصة في الشرق الأوسط والمنطقة في تقديم خدمات حفر متكاملة في مجال حفر وتهيئة الآبار، كما يؤكد دورها في دعم مسيرة أدنوك للنمو والتطور والتي تستهدف زيادة سعتها الإنتاجية من النفط إلى 5 ملايين برميل يومياً بحلول عام 2030.

وتم تصنيع الحفارات الأربع الجديدة في دولة الإمارات بواسطة شركة «ناشيونال أويل ول فاركو»، وسيتم تشغيلها في حقول أدنوك البرية التي تساهم حالياً بأكثر من 50% من إجمالي الطاقة الإنتاجية اليومية لأدنوك من نفط مربان. ويدعم الاستثمار في الحفارات المصنعة في دولة الإمارات استراتيجية أدنوك لرفع مساهمتها في القيمة المحلية بهدف تنمية وتنويع الاقتصاد المحلي.

ويرفع امتلاك أربع حفارات متطورة إجمالي قيمة الحفارات المصنعة في الإمارات إلى أكثر من 7 مليارات درهم.