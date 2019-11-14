دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي وشم ذكي يحول جلدك إلى شاشة عرض

كشف فريق من العلماء في جامعة نانجينغ الصينية عن وسيلة مبتكرة لعرض المعلومات أمام الإنسان بطريقة سريعة، وذلك من خلال وشم ذكي يتم زرعه في الجلد أو البشرة.

وبحسب ما ذكرته تقارير علمية، فإن الاختراع الجديد يقوم بتحويل الجلد إلى ما يشبه شاشة عرض لمسية، بطريقة أشبه بوشم ذكي مؤقت.

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فعلى سبيل المثال، بدلاً من ارتداء ساعة ذكية لمعرفة التوقيت الذي أمضيته في الجري أو متابعة معلوماتك الصحية، فإن هذه المعلومات ستظهر بصورة مباشرة على بشرتك.

وقالت التقارير أن هذا الابتكار الثوري يتمثل في تقنية جديدة اسمها التيار الكهاربائي المتناوب، واسمها اختصاراً أسيل، وهي عبارة عن طبقة شفافة كهروضوئية تُصنع من جسيمات دقيقة تبث الضوء، ويتم تثبيتها بين طبقتين من إلكترودات الفضة المرنة متناهية الصغر.

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وتجعل الجسيمات الخزفية النانوية المضمنة في البوليمر المطاطي شاشة عرض أسيل أكثر إضاءة من أي شيء أخر، وبالتالي تظهر شديدة الوضوح حتى بداخل الغرف المضاءة.

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وأوضحت التقارير أن هذه الشاشة اللمسية أو الوشم الذكي آمنة تماماً على البشرة، حيث أنها تولد فولت منخفض لا يؤثر على البشرة، كما أنها لا تولد إلا قدراً قليلاً من الحرارة.

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وأشار أحد العلماء المسؤولين عن المشروع أن مستشعر البشرة يسمح بالمراقبة المستمرة لضغط الدم ومعدل ضربات القلب ومستويات الأكسجين في الدم، مضيفاً أن شاشة أسيل ستوفر هذه المعلومات المرئية التي تعد شديدة الأهمية لتدريب الرياضيين وكذلك في محالات الطب الحيوي.المزيد:

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