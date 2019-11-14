7 قتلى وإصابة 16 في انفجار خط أنابيب بترول بدلتا مصر

أكدت وزارة الصحة المصرية وفاة سبعة أشخاص وإصابة أكثر من 16 آخرين جراء انفجار في خط أنابيب لنقل مواد بترولية في مركز إيتاى البارود بمحافظة البحيرة غربي دلتا مصر، يوم الأربعاء.
وقال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة في تصريحات صحفية إن عدد الضحايا ارتفع وبعض المصابين حالتهم خطيرة نظرا لإصابتهم بحروق واختناقات وتم نقلهم إلى المستشفيات المختصة لتلقي العلاج.
وأعلنت السلطات المصرية، أن الحريق نشب بعد محاولة سرقة مواد بترولية (بترول 95) من خط شركة طنطا للبترول المغذي للأسكندرية، مما أدى لتسرب كميات كبيرة منه إلى المجاري المائية والأراضي المجاورة ثم اشتعلت النيران بعد ذلك وكان من الصعب السيطرة عليها.
وأعلن محافظ البحيرة إلقاء القبض على المتهم بمحاولة سرقة المواد البترولية والتحفظ عليه لدى الشرطة، مضيفا أن الحماية المدنية تمكنت من السيطرة على الحريق.
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وقال أحد السكان المحليين لوكالة رويترز إن المستشفى في المنطقة كان مكتظا وأنه يبدو أن هناك خسائر أكبر من المبلغ عنها. وأضاف أن رائحة الوقود موجودة في كل مكان.
وقال عبد المنعم حافظ ، رئيس شركة خطوط أنابيب البترول، إن محاولة سرقة خط الأنابيب وقعت في إيتاي البارود في محافظة البحيرة بعد ظهر الأربعاء.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية عن رئيس الشركة قوله إن الموقف تطور واشتعلت النيران في المنطقة "نتيجة لمصدر مجهول للهب، وكان هناك انفجار في المنتج الذي تم تسريبه عقب الحادث".
وقال حافظ إن الفرق الفنية هرعت إلى مكان الحادث بعد محاولة السرقة والتحكم في التسرب، وتم إغلاق خط الأنابيب.
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