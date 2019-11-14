شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير من التقلبات الجوية فى مدينة حائل السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعت مديرية الدفاع المدنى بمنطقة حائل فى المملكة العربية السعودية، المواطنين والمقيمين إلى توخى الحيطة والحذر من التقلبات الجوية التى ستشهدها المنطقة، مشيراً إلى احتمال أن تتأثر أجواء المنطقة بتغيرات جوية يصحبها هطول أمطار رعدية تستمر حتى يوم غد.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية، أهاب المتحدث الإعلامى للدفاع المدنى بحائل المقدم نافع الحربى بالجميع عدم المخاطرة أثناء هطول الأمطار بعبور الأودية أو التنزه بجوار المستنقعات المائية والحذر من السيول المنقولة، داعياً المواطنين والمقيمين إلى إتباع إرشادات السلامة ومتابعة مستجدات الحالة وفق ما يصدر عن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.