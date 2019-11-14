شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية.. اتفاقية تعاون بين "الصندوق الصناعى"و"مسك الخيرية" فى مجال التدريب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقّع صندوق التنمية الصناعية السعودى أمس، مذكرة تفاهم مع مؤسسة محمد بن سلمان الخيرية "مسك الخيرية"، بهدف تعزيز الشراكة فى البرامج التدريبية المتخصصة لمنسوبى الجهتين بالإضافة إلى منسوبى منظومة الصناعة وعملاء الصندوق الصناعي.

ووفقا لما نشرته وكالة الانباء السعودية، وقع الاتفاقية من جانب الصندوق الرئيس التنفيذى الدكتور إبراهيم بن سعد المعجل، ومن المؤسسة الرئيس التنفيذى لمؤسسة مسك الخيرية الدكتور بدر بن حمود البدر.

وستتيح الاتفاقية للطرفين بحث أوجه الاستفادة من البرامج والاتفاقيات القائمة لدى الطرفين مع المؤسسات المالية والتعليمية العالمية وذلك لإيجاد فرص لتقديم برامج ودورات تعليمية ومنح للتدريب التعاونى للشباب السعودى فى الصندوق الصناعى والمؤسسات العالمية.

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار التعاون بين الجهات الحكومية وغير الحكومية لتوظيف الإمكانيات بشكل أفضل مما يسهم بفتح آفاقا اوسع واستثمار أفضل للخبرات في مختلف المجالات، حيث يمتلك الصندوق الصناعي خبرة تتجاوز 45 عامًا من التدريب والتأهيل المتخصص والتدريب المشترك مع العديد من الجهات والمؤسسات المحلية والعالمية.