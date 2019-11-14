شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تنشر مروحيات ومنظومات دفاع جوى فى مطار القامشلى شمالى سوريا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت قناة (زفيزدا) الروسية، اليوم الخميس، أن وزارة الدفاع الروسية نقلت عددا من المروحيات من قاعدة (حميميم) إلى مطار (القامشلى) الواقع شمال شرقي سوريا على الحدود مع تركيا.
وقالت القناة : إن نقل هذه المروحيات يهدف إلى تأمين عمل الشرطة العسكرية الروسية، التي تقوم بدوريات بشمالي سوريا في إطار الاتفاق الروسي - التركى،
وأضافت : أنه تم كذلك نشر منظومات الدفاع الجوي (بانتسير) في المطار؛ لحماية المروحيات، وتم اتخاذ كافة الإجراءات لتأمين المطار ، وأشارت إلى أن مروحية للنقل العسكري من نوع (مي - 8) هبطت في المطار، وأن مروحيتين من نوع (مي - 35) تؤمنان المطار من الجو.
يُذكر أن وسائل إعلام روسية وغربية ذكرت مؤخرا أن روسيا تستعد لإنشاء قاعدة عسكرية جديدة لها في (القامشلي) بسوريا.
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