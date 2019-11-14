شكرا لقرائتكم خبر عن حمدوك يحتفى على السوشيال ميديا بفوز هديل أنور بطلة تحدى القراءة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفى الدكتور عبد الله حمدوك رئيس وزراء السودان، بفوز هديل أنور السودانية، بتحدى القراءة العربية المقام فى دولة الإمارات.



تغريدة حمدوك

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وكتب حمدوك تغريدة قال فيها : عندما تلتقي الأحلام مع الالتزام الحقيقي والعزم الصادق ، يوضح نجاح هديل كيف تضع الأجيال اليافعة الأساس لمستقبل أكثر إشراقا ، نفتخر بابنتنا هديل وبإنجازها وتفانيها الملهم ، تهانينا لها ولكل السودان لكونها الأولى من أصل 13 مليون طالبة و طالب مشارك بتحدي القراءة العربي.

وكانت الفتاة السودانية هديل أنور، قد تم تتويجها مساء أمس بطلة لتحدي القراءة العربي لعام 2019، خلال الحفل الختامي، الذي أقيم تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

وجاء فوز هديل باللقب بعدما أظهرت تمكنا في الإجابة عن سؤال لجنة التحكيم، مظهرة قدرة استثنائية في التعبير عن أفكارها بطلاقة واقتدار وبلغة عربية سليمة، وهو ما دفع جمهور القاعة إلى منحها نسبة التصويت الأعلى بين المتنافسين الخمسة، التي ساهمت مع التقييم المرتفع الذي حصلت عليه من لجنة التحكيم في حسم اللقب لصالحها، إلى جانب التقييم التراكمي الذي نالته من خلال أدائها المتميز في برنامج تحدي القراءة العربي على مدى 7 أسابيع من خوض اختبارات وتحديات متنوعة.