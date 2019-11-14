شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس الأمة الكويتى: لا نية لأمير البلاد لحل المجلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الكويت.. قال رئیس مجلس الأمة الكويتى مرزوق علي الغانم، الیوم الخمیس، أنه لا نیة للأمیر الشیخ صباح الأحمد الجابر الصباح لحل مجلس الأمة فى الوقت الحالى. وحسب وكالة أنباء الكويت، أشار إلى عدم استلامه رسمیا استقالة الحكومة.

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