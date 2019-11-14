شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة الوطن الإماراتية: العلاقات المصرية الإماراتية نموذج مشرف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشادت صحيفة الوطن الإماراتية، بـ العلاقات المصرية الإماراتية ، معتبرة انها نموذج مشرف، وكتبت فى افتتاحيتها، اليوم الخميس، تحت عنوان " لإمارات ومصر معاً لخير الأمة": أكد الزمن والتطورات والأحداث منذ عقود طويلة متانة العلاقات بين الإمارات ومصر، وما تقوم عليه من أسس ثابتة وأخوية قوية، واستراتيجية تتميز بتوافق الآراء والمواقف التي تنطلق من الفهم العميق لضرورة التعاون والتنسيق المشترك وما يجب أن تكون عليه العلاقات ” العربية – العربية” التي تشمل جميع المجالات بين الدولتين بما يكون كفيلاً بتحقيق مصالح جميع الأطراف والأمة جمعاء.

وأضافت أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة على متانة هذه العلاقات خلال استقبال فخامة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بالقول: “علاقات الإمارات ومصر تاريخية واستراتيجية، ولدينا إرادة مشتركة لتعزيزها وتطويرها بما يخدم بلدينا وشعبينا”.

وتابعت : العلاقات المتنامية تستند إلى إرث عظيم وكبير وتاريخ طويل بين البلدين، إيماناً من قيادتي وشعبي الدولتين بضرورة العمل الدائم للارتقاء بالتعاون إلى الدرجة التي تحقق التطلعات، وأكدت مسيرة العلاقات عمق النظرة التي تتميز بها الإمارات برؤية قيادتها وسياستها الحكيمة النابعة من أصالة المواقف والحرص على جميع الأشقاء، حيث يعتبر استقرار مصر ركيزة لا غنى عنها للعالم العربي، كونه الأساس لأمن المنطقة برمتها والتقدم والازدهار وأهمية لعب دورها الواجب بما يتناسب وتاريخها وإمكاناتها وطاقات شعبها، وهو أمر ضروري لكل تطور واستقرار منشود في الشرق الأوسط.

وقالت : الإمارات داعم لكل جهد يكون كفيلاً بحفظ الأمن وتعزيز التكاتف لمواجهة التحديات التي تستهدف الجميع، ولاشك أن الموقف التاريخية الشجاعة دائماً ومنها خلال ما شهدته مصر منذ نهاية العام 2010، كان مشرفاً وواضحاً ويبين الحرص عليها وعلى شعبها الشقيق، في فترة وقفت الكثير من دول العالم تترقب انجلاء الصورة لتحسم خياراتها، حين كانت الإمارات توعي وتحذر وتتبنى قضية الشعب المصري الرافض للارتهان والدخول في المجهول، وهو ما يثمنه الأشقاء كثيراً.

Advertisements

كذلك فإن الموقف النابع من إرادة سياسية قوية وثابتة لقيادتي البلدين الشقيقين انعكس على جميع المجالات السياسية والاقتصادية ، وكانت التجربة الإماراتية الداعمة تنموياً حاضرة بقوة وتم تقديم الخبرات اللازمة لدعم الجهاز الإداري في مصر وإحداث النقلة المطلوبة لدى الأشقاء بما يمكنهم من تعزيز المسيرة التنموية وتحسين الوضع الاقتصادي الذي وجد كل دعم من قبل الإمارات.

وقالت الصحيفة الإماراتية، اللقاءات المتواصلة بين قيادتي البلدين ومنها زيارة فخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ومباحثاته مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، تأتي ضمن المشاورات والتوافق والتنسيق المشترك حيث يتم بحث كل ما يتعلق بتعزيز العلاقات وملفات المنطقة والمستجدات وسبل تحصين الأمن القومي العربي الذي يعتبر بنداً ثابتاً في المباحثات المتواصلة.

واختتمت، اللقاءات تتم بشكل دوري على أعلى مستوى في وقت تشهد فيه الساحة العالمية تطورات كثيرة تحتاج إلى أوسع درجة من التضامن العربي للتعامل الأفضل معها، والتي تجسد العلاقات الإماراتية المصرية نموذجاً مشرفاً لها، فضلاً عن ما تمثله من أهمية ودعم للعلاقات الأخوية المشتركة.