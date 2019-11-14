شكرا لقرائتكم خبر عن 115 مليار دولار إجمالى ديون العراق حتى عام 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التخطيط العراقية، اليوم الخميس، أن إجمالى ديون العراق حتى عام 2019 بلغ 115 مليار دولار، مشيرة إلى أن نسبة البطالة فى البلاد وصلت إلى 13.8%

وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوى - فى تصريحات لقناة (السومرية نيوز) "إن ديون العراق بلغت 115 مليار دولار، منها 43 مليار دولار ديون داخلية و 72 مليار ديون خارجية"، مبيناً أن هناك 41 مليار دولار من الديون الخارجية هى ديون مجمدة لعدة دول ولا تترتب عليها فوائد ومن الممكن شطبها.

Advertisements



وأضاف أن هذه الديون - مهما كان حجمها - تشكل عبئاً على الجيل الحالى والمقبل ويجب على الدولة الإيفاء بالتزاماتها إزاء هذه الديون والفوائد المترتبة عليها، مؤكدا ضرورة قيام الحكومة بتوجيه القروض والديون إلى مخرجات تنموية استثمارية.



وقال إن القروض سابقاً كانت توجه لسد العجز التشغيلى أو للحرب على داعش مما انعكس سلباً على التنمية والاستثمار، وهو ما وضعته وزارة التخطيط بعين الاعتبار ضمن موازنتها الخمسية، من أجل الاستفادة القصوى من هذه القروض لتحقيق التنمية الشاملة فى العراق.