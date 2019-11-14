استقالة الحكومة الكويتية

الكويت/محمد عبدالغفار/الاناضول

أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم، اليوم الخميس ، تقديم الجكومة استقالتها، عقب يوم من طرح الثقة بوزيري الداخلية والأشغال.

وقال المزرم في تصريح صحفي، إن رئيس الوزراء جابر المبارك الصباح تقدم باستقالة الحكومة إلى أمير البلاد، صباح الأحمد الجابر الصباح.

وأرجع المزرم الاستقالة "لتسنى إعادة ترتيب العمل الوزاري".

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وتأتي الاستقالة عقب يوم واحد من استجوابين لوزيري اللأشغال والإسكان جنان بوشهري والداخلية خالد الجراح الصباح اللذين انتهيا بتقديم طلب طرح الثقة فيهما.

وتقدمت اثر ذلك وزيرة الأشغال باستقالتها من الحكومة، فيما حدد رئيس مجلس الأمة (البرلمان) مرزوق الغانم الأربعاء المقبل موعدا للتصويت على طلب طرح الثقة بوزير الداخلية.

وتعتبر الحكومة المستقيلة السابعة التي يرأسها جابر الصباح، وتشكلت، في ديسمبر/كانون الاول 2017 ، حيث سبق أن ترأس الحكومة للمرة الأولى، نوفمبر/ تشرين الثاني 2011.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.