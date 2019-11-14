الدفاع التركية: تحييد 8 إرهابيين في غارات شمالي العراق

أنقرة/الخليج 365



أعلنت وزارة الدفاع التركية، الخميس، تحييد 8 إرهابيين من منظمة "بي كا كا" الانفصالية في غارات جوية شمالي العراق.



وأوضحت الوزارة، في بيان لها عبر حسابها على "تويتر"، أن قواتها تمكنت من تحييد الإرهابيين في عملية جوية بمنطقة "متينا" شمالي العراق.

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وأشارت أن العملية الجوية نُفذت عقب تحديد أماكن الإرهابيين بالتعاون مع جهاز الاستخبارات التركي.

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع منظمة "بي كا كا" الإرهابية وملاحقة عناصرها، جنوبي وجنوب شرقي البلاد، وشمالي العراق، ردًا على هجمات إرهابية تنفّذها داخل البلاد بين الحين والآخر مستهدفًة المدنيين وعناصر الأمن.

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