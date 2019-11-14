"الداخلية" بغزة تعلن إحباط محاولة تسلل ثلاثة أشخاص لمصر

غزة/ محمد ماجد/ الخليج 365
أعلنت وزارة الداخلية (تديرها حركة حماس) في قطاع غزة، في وقت متأخر من مساء الأربعاء، إحباط محاولة تسلسل لثلاثة أشخاص للأراضي المصرية عبر الحدود الجنوبية للقطاع.
وقالت "الداخلية"، في بيان مقتضب: "أحبطت قوات الأمن الوطني محاولة تسلل ثلاثة أشخاص عبر الحدود الجنوبية مع مصر، حيث ألقت القبض على أحدهم ولا زالت تتعقب آثار اثنين آخريْن".
وأضافت: "تواصل القوات استنفارها على طول الحدود الجنوبية في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي".
والجمعة الماضية، أعلنت الداخلية، إحباط محاولة تسلل ثلاثة مسلحين إلى مصر عبر الحدود الجنوبية للقطاع.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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