قطر تُقدم معدات زراعية وقوراب بحرية أمنية للصومال

أحمد يوسف / الخليج 365

تسلمت الحكومة الصومالية الأربعاء منحة من قطر، تتمثل في معدات وآليات مهداة من وزارة البلدية والبيئة إضافة إلى ستة قوارب قدمتها وزارة الداخلية.

قام بتسليم الشحنة للجانب الصومالي السفير القطري في الصومال حسن بن حمزة هاشم.بحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا).

وتم تسليم المنحة القطرية التي وصلت الصومال خلال حفل شارك فيه محمد مهدي جوليد نائب رئيس الوزراء الصومالي، ووزير الزراعة، ووزير الدولة لشؤون الدفاع، وقائد الشرطة في الصومال، وسفير تركيا لدى الصومال، وعدد من المسؤولين وضباط بالجيش والشرطة الصومالية.

وعبر نائب رئيس الوزراء الصومالي، في كلمة له في الحفل، عن شكره وتقديره لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وإلى الشعب القطري، مثمنا جهود قطر الكبيرة لتعزيز التعاون بين البلدين.

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وأضاف "لنا الشرف بحضور هذه المناسبة والاحتفال بتسلم القوارب والجرارات والمعدات الزراعية المقدمة من قطر الشقيقة في إطار دعمها المستمر للصومال"

وأوضح أن "الحكومة المركزية سوف تستخدم هذه الآليات في تحسين الوضع الأمني وجوانب أخرى تعود بالفائدة على الصومال حكومة وشعبا."

وبين نائب رئيس الوزراء الصومالي أن "المعدات والآليات التي قدمتها دولة قطر ستكون ذات فائدة لمجال الزراعة وأن القوارب ستعزز كفاءة الشرطة الصومالية وسوف تستخدم في الأغراض البحرية."الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.