الصحة تحذر من خطورة ‏‏السكري‏ وتقدم نصائح للوقاية منه

صحيفة الخليج الالكترونية

حذرت وزارة الصحة بمناسبة اليوم العالمي للسكري في منشور توعوي تحت ‏شعار “احم عائلتك” من أن داء السكري يسبب العمى، ‏والفشل الكلوي، والنوبات القلبية، والسكتات الدماغية، وبتر ‏الأطراف السفلية‎.‎

وللوقاية من السكري نصحت “الصحة” باتباع نظام غذائي صحي يحتوي الفاكهة والخضراوات، والتقليل من السكر والدهون المشبعة، وممارسة النشاط البدني ‏بانتظام، والحفاظ على الوزن الطبيعي للجسم، وتجنب تعاطي ‏التبغ، إذ إنها من الأمور التي يمكن أن تمنع الإصابة بداء السكري ‏النوع الثاني، أو تأخر ظهوره‎.‎

وأشارت إلى أن شخصا واحدا بين كل شخصين مصابين بداء ‏السكري لم يتم تشخيصه بعد، مشددة على أن العلاج هو ‏المفتاح للمساعدة في منع، أو تأخير المضاعفات التي تهدد ‏الحياة‎.‎

ونبهت إلى أنه إذا لم يتم اكتشاف داء السكري من النوع الأول ‏في وقت مبكر، فإنه يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات خطيرة، داعيةً المصابين بالمرض لفحص أقدامهم كل يوم للكشف عن أي تشقق أو جرح أو احمرار أو تورم لتلافي مضاعفات القدم.