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وظائف شاغرة بمستشفى الهيئة الملكية بينبع

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صحيفة الخليج الالكترونية 0 تبليغ

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صحيفة الخليج الالكترونية

أعلنت الهيئة الملكية بينبع، عن عدد من الوظائف الصحية الشاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه والزمالة في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مستشفى الهيئة الملكية بينبع.

وأوضحت الهيئة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: موظف الجودة، طبيب مقيم – طب المجتمع، طبيب مقيم – أطفال، طبيب مقيم – الطب الباطني، طبيب مقيم – الطوارئ، أخصائي مسجل – أطفال، أخصائي مسجل – جراحة، أخصائي مسجل – التخدير.

وأخصائي مسجل – صحة الأسرة والمجتمع، استشاري – وحدة العناية المركزة، استشاري – الطوارئ، استشاري – التخدير وإدارة الألم، استشاري – العلاج الإشعاعي والأشعة التداخلية، استشاري – أمراض النساء والتوليد، استشاري – جراحة الصدر، استشاري – علم الغدد، استشاري – جراحة عامة، استشاري – الطب الباطني، استشاري – الطب النفسي.

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