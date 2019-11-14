البدء في تركيب أنظمة أمنية وكاميرات مراقبة بعدد من المدارس منعاً للتعديات والسرقات

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صحيفة الخليج الالكترونية
ذكرت مصادر، أن عدداً من إدارات التعليم بالمناطق المختلفة بدأت في تركيب أنظمة أمنية في مدارسها بهدف حمايتها من التعديات والسرقات.
وأوضحت المصادر، وفقا لـ”الوطن”، أن الأنظمة الأمنية التي تركب في المدارس تتضمن أجهزة إنذار وكاميرات مراقبة في محيط مدارس البنين وداخلها، ونظام مراقبة أمنيا للمحيط الخارجي لمدارس البنات، لضمان خصوصية البنات، بحيث تتمكن قائدة المدرسة من الاطلاع على محيط المبنى بشكل دائم، والوقوف على سلامة وأمن منسوبات المدرسة.
وتقوم الأنظمة الأمنية بإطلاق إنذار في حال حصول تعدٍ على المدرسة، وتوثيقه بكاميرات المراقبة، وضبط الأمن في حال وجود نقص في الكوادر الأمنية البشرية، ورصد حركة الخروج والدخول إلى المدرسة، كما تفيد في ضبط السلوكيات الخاطئة للطلاب.
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