أبرز مباريات #الخميس “14 نوفمبر”

الخليج - حسن القبيسي تقام مجموعة من المباريات في التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023،حيث تستضيف أوزباكستان السعودية في حين تستضيف الأردن أستراليا، وتلعب العراق مع إيران ، وفي تصفيات أفريقيا تلعب مصر مع كينيا والجزائر مع زامبيا ، وفيما يلي أبرز مباريات اليوم الخميس 14 نوفمبر : تصفيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 13:30 ميانمار × طاجيكستان 14:00 جزر المالديف × الفلبين 14:00 تركمنستان × كوريا الشمالية 14:15 قيرغيزستان × اليابان 15:00 هونغ كونغ × البحرين 15:00 أوزبكستان × السعودية 15:45 ماليزيا × تايلاند 16:00 فيتنام × الإمارات 16:00 لبنان × كوريا الجنوبية 17:00 سوريا × الصين 17:00 أفغانستان × الهند 17:00 العراق × إيران 18:00 عمان × بنغلاديش 18:00 اليمن × فلسطين 19:00 الأردن × أستراليا 19:00 الكويت × تايبيه تصفيات يورو 2020 20:00 تركيا × إيسلندا 22:45 التشيك × كوسوفو 22:45 إنجلترا × الجبل الأسود 22:45 البرتغال × ليتوانيا 22:45 صربيا × لوكسمبرغ 22:45 ألبانيا × أندورا 22:45 فرنسا × مولدوفا تصفيات كأس أفريقيا 2021 19:00 موزمبيق × رواندا 19:00 مصر × كينيا 19:00 توغو × جزر القمر 22:00 مالي × غينيا 22:00 غانا × جنوب أفريقيا 22:00 جمهورية الكونغو × الغابون 22:00 الجزائر × زامبيا انشر الخبر :

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