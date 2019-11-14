شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاق تهدئة في قطاع غزة بعد يومين من المواجهات بين «إسرائيل» والفلسطينيين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دخل اتفاق هش للتهدئة حيز التنفيذ صباح الخميس في قطاع غزة بعد يومين من المواجهات بين «إسرائيل» وفصائل فلسطينية أسفرت عن مقتل 34 فلسطينياً وجرح أكثر من مئة آخرين.

ولمحاولة وقف دوامة العنف الجديدة، وصل مبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف الأربعاء إلى القاهرة ليقوم مع المصريين الذين يستطيعون التأثير في غزة ويقيمون علاقات رسمية مع «إسرائيل»، بوساطة من أجل خفض التصعيد بسرعة.

وذكر مصدر رسمي مصري لوكالة فرانس برس أن وقفاً لإطلاق النار دخل حيز التنفيذ في قطاع غزة الخميس عند الساعة الخامسة والنصف صباحاً.

وقال المسؤول المصري «تم التوصل إلى اتفاق تهدئة بعدما وافقت الحركة (الجهاد الإسلامي) على مقترح مصري بهذا الشأن وذلك بعدما أبلغنا بموافقة الاحتلال «الإسرائيلي» على التهدئة».

وبعد نحو نصف الساعة من بدء التهدئة، أطلق صاروخ من غزة باتجاه إسرائيل كما ذكر شهود عيان.

لكن مصدراً في الحركة قال «أحياناً يحتاج ضبط الميدان إلى بعض الوقت»، مؤكداً أن الجميع ملتزمون بالتهدئة طالما التزم بها الاحتلال.

وقال المسؤول المصري إن الاتفاق ينص أيضاً على «الحفاظ على سلمية مسيرات العودة» التي ينظمها الفلسطينيون كل يوم جمعة على الحدود بين «إسرائيل» وقطاع غزة منذ مارس 2018 للمطالبة برفع الحصار عن القطاع وبحق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى الأراضي التي هجروا منها منذ العام 1948.

وتابع المصدر نفسه أن الاتفاق يتضمن أيضاً «موافقة «إسرائيل» على مقترح مصري بالوقف الفوري لإطلاق النار ووقف الاغتيالات وكذلك وقف إطلاق النار تجاه المتظاهرين في مسيرات العودة».

من جهته، صرح مسؤول في الجيش «الإسرائيلي» لفرانس برس مساء الأربعاء بأن «إسرائيل» ستوقف عمليتها في غزة إذا توقفت حركة الجهاد عن إطلاق الصواريخ على «إسرائيل».

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