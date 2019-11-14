مصر.. قتلى ومصابون في انفجار خط غاز

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty أرشيفية لحريق سابق في مصر

وكشفت مصادر "سكاي نيوز عربية" أن فرق الإنقاذ والحماية المدنية تواصل التعامل مع آثار الانفجار، فيما تم الدفع بنحو 20 سيارة إسعاف ومثلها من عربات الإطفاء في محاولة للسيطرة على الحريق.

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وحدث الانفجار في منطقة تسمى عزبة المواسير، نتيجة تسريب مواد بترولية من خط أنابيب تابع لشركة طنطا للبترول.