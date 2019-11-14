انتخاب "الغنوشي" رئيسا للبرلمان في تونس

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انتخب رئيس ومؤسس حزب "النهضة" في تونس، راشد الغنوشي، اليوم، رئيسا للبرلمان بغالبية الأصوات. ونال الغنوشي 123 صوتا، أثر اتفاق مع الحزب الثاني "قلب تونس"، على ما أفادت مصادر من داخل الحزب. وكان الغنوشي انتخب نائبا في الانتخابات التي جرت في السادس من شهر أكتوبر الماضي، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء الفرنسية "فرانس برس".

وكان بدأ في وقت سابق، اليوم، رسمياً عملية التصويت لاختيار رئيس مجلس نواب الشعب التونسي الجديد من بين أربعة نواب يتنافسون على هذا المنصب، وأعلنت النائب الثاني لرئيس الجلسة العامة الافتتاحية للبرلمان التونسي مريم بن بلقاسم، أن أربعة نواب قدموا مطالب ترشح لرئاسة البرلمان وهم: راشد الغنوشي النائب عن حركة النهضة، وغازي الشواشي النائب عن التيار الديمقراطي، ومروان فلفال النائب عن حركة تحيا تونس، وعبير موسي النائبة عن الحزب الدستوري الحر، كما ترشح لمنصب النائب الأول لرئيس المجلس النائب عبدالرزاق بن ساسي عن حركة الشعب، والنائبة سميرة الشواشي عن حزب قلب تونس، فيما ترشح لمنصب النائب الثاني كل من النائب يسري دالي عن ائتلاف الكرامة، والنائبة ليلى حداد عن حركة الشعب، والنائب طارق الفتيتي مستقل عن كتلة الإصلاح الوطني، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء"الشرق الأوسط".

وكانت الجلسة الافتتاحية للبرلمان التونسي المنتخب قد انطلقت صباح اليوم، وأدى النواب المنتخبون اليمين الدستورية.

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