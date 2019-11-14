النائب العام المصري يقرر براءة فتاة قتلت شابا حاول اغتصابها

قال النائب العام المصري، حمادة الصاوي، الثلاثاء إنه لا وجه لإقامة دعوى جنائية ضد فتاة تبلغ من العمر 15 عاما قتلت سائقا بعد أن حاول اغتصابها.
وأكد بيان النائب العام في بيان له، أن التحقيقات أكدت وجود الفتاة في حالة دفاع شرعي عن عرضها.
وأكدت محامية الفتاة أن: "قرار النائب العام يمثل روح القانون، وتحكيم للإنسانية، حيث راعى الطفلة وموقفها ووضعها وقت الاعتداء عليها ومحاولة ابتزازها، مؤكدة أن النائب العام أمر بانعدام الدعوى المقدمة ضد موكلتي وهو ما يعني براءتها وليس حفظ القضية كما ردد البعض، معلقة: قرار النائب العام تاريخي ويحترم الإنسانية ويحافظ على العرض والشرف الكرامة".
واختتمت: "قرار النائب العام تاريخي ويخص كل أنثى بمصر، لكن القرار لا يؤخذ ذريعة لقتل كل من يقترب من أي فتاة، أميرة كان لها وضع خاص، بوجودها في صحراء".
وقالت الفتاة التي تدعى أميرة أحمد (15 عاما)، والتي أطلق عليها "فتاة العياط" إن السائق اختطفها في منطقة ريفية مهجورة في صحراء العياط بمحافظة الجيزة في يوليو، حيث قامت بقتله بسكين وطعنته 13 طعنة.
المصدر: RT + وكالات
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