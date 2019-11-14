ترامب خلال لقائه أردوغان: يبدو أن الأكراد في سوريا راضون

دبي - بواسطة محمد فارس © المصري اليوم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ونظيره التركي، رجب طيب أردوغان - صورة أرشيفية

أكد الرئيس الأمريكي ​دونالد ترامب​ خلال لقائه الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ أن وقف ​إطلاق النار​ في ​سوريا​ صامد بشكل جيد.

وأشار إلى أنه «يبدو أن ​الأكراد​ في سوريا راضون»، موضحاً: «إننا تركنا قوات في سوريا لتأمين ​النفط​»، مضيفاً: «​تركيا​ لديها 100 معتقل من تنظيم «داعش الإرهابي».

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