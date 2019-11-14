- 1/8
- 2/8
- 3/8
- 4/8
- 5/8
- 6/8
- 7/8
- 8/8
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال لقائه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن وقف إطلاق النار في سوريا صامد بشكل جيد.
وأشار إلى أنه «يبدو أن الأكراد في سوريا راضون»، موضحاً: «إننا تركنا قوات في سوريا لتأمين النفط»، مضيفاً: «تركيا لديها 100 معتقل من تنظيم «داعش الإرهابي».
شاهد أيضاً من بي بي سي: ماذا يعني مقتل أبي بكر البغدادي لتنظيم الدولة؟
إعادة تشغيل الفيديو
التالي
-
ما قصة المطعم التركي في العراق؟
تحول مبنى شبه مهجور قرب ساحة التحرير التي يتجمع فيها المحتجون في قلب بغداد إلى أيقونة رمزية في الحراك الشعبي وحركة الاحتجاجات المتواصلة ضد الفساد في العراق. فما قصة هذا المبنى؟بي بي سي
-
حسن نصر الله: لم نتصرف بأي ورقة قوة من أوراقنا
أبرز ما ورد في أول خطاب للأمين العام لجماعة "حزب الله" اللبنانية حسن نصر الله بعد استقالة رئيس الوزراء سعد الحريريبي بي سي
-
أكبر دراسة للكون لاكتشاف "القوة الغامضة"
يمسح تلسكوب عالي الكفاءة في ولاية أريزونا الأمريكية الكون بدقة متناهية لإلقاء الضوء على القوة المسببة لامتداد الكون.بي بي سي
1
إلغاء
الإعدادات
إيقاف
HD
HQ
SD
LO
ماذا يعني مقتل أبي بكر البغدادي لتنظيم الدولة؟
مشاركة
مشاركة
تغريدة
مشاركة
بريد إلكتروني
التالي في المشاهدة
التالي
شاهد أيضاً من دار الأخبار: محادثة هاتفية قد تطرحه خارج البيت الأبيض ... القصة الكاملة لتهديد ترامب بالعزل من الرئاسة
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب خلال لقائه أردوغان: يبدو أن الأكراد في سوريا راضون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.