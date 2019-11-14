دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper «قسد» تتهم تركيا بخرق وقف إطلاق النار أثناء لقاء أردوغان وترامب

اتهمت قوات سورية الديمقراطية «قسد»، التي يقودها الأكراد، تركيا بشن هجمات في بلدة تل تمر السورية، في انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار بين الجانبين.

وغرد القائد العسكري لقوات سورية الديمقراطية، مظلوم عبدي على موقع «تويتر» قائلًا: «أثناء لقاء (الرئيس التركي رجب طيب) أردوغان و(الرئيس الأمريكي) دونالد ترامب، أطلقت القوات التركية هجمات قوية على بلدة تل تمر التي تقطنها أغلبية مسيحية، ما تسبب في نزوح كبير للسكان، في انتهاك واضح لاتفاق وقف إطلاق النار».

واتهم عبدي تركيا باحتلال 1100 كيلومتر مربع من الأراضي منذ توقيع وقف إطلاق النار.

وكانت قسد قد اتهمت المتمردين السوريين المدعومين من تركيا بشن هجوم على فريق طبي من منظمة إغاثة دولية في تل تمر.

وكانت تركيا قد شنت الشهر الماضي هجومًا في شمال سورية استهدف قوات حماية الشعب الكردية، التي كانت حليفة للولايات المتحدة في القتال ضد تنظيم داعش.