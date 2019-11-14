دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي انفوجرافيك.. هذه هي أكثر ألعاب الفيديو مبيعًا في التاريخ

تُعد الألعاب الإلكترونية أكثر المنتجات مبيعًا؛ حيث تصل أرباح الشركات التي تُنفذها وتبيعها إلى ملايين الدولارات ولكن هل سألت نفسك يومًا ما.. ما هي أكثر ألعاب الفيديو مبيعًا في التاريخ؟

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لعبة تتريس، تتصدر قائمة أكثر ألعاب الفيديو مبيعًا تاريخيًا بأكثر من 500 مليون مُستخدم؛ حيث تأتي على شكل أحجية تم تصميمها عام 1985 وتسميتها مستوحاه من لفظ إغريقي "تيترا".

وجاءت لعبة minecraft في المركز الثاني؛ حيث تم تحميلها من قبل 176 مليون مُستخدم، بينما حلت لعبة في GTA V بالمركز الثالث؛ حيث تم تحميلها من قبل 110 مليون مُستخدم حول العالم.

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لعبة GTA V تجعل مستخدميها يعيشون في عالم من الأكشن والمغامرات، بينما جاءت لعبة wii sport في المركز الرابع بعدد تحميلات زاد عن 82 مليون مرة بينما حلت لعبة PUBG في المركز الخامس بتحميلات تخطت الـ 50 مليون مرة من قبل المستخدمين.

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© alqiyady انفوجرافيك.. هذه هي أكثر ألعاب الفيديو مبيعًا في التاريخالمزيد:

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