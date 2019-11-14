شكرا لقرائتكم خبر عن تليفزيون وزارة الدفاع الروسية: روسيا بدأت فى إنشاء قاعدة هليكوبتر بشمال سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت قناة زفيزدا التلفزيونية التابعة لوزارة الدفاع الروسية اليوم الخميس، إن روسيا بدأت فى إنشاء قاعدة هليكوبتر بمدينة القامشلى فى شمال شرق سوريا. وذكرت وكالة تاس للأنباء أن القاعدة الجديدة ستحميها أنظمة صواريخ سطح/جو وأنه تم نشر ثلاث طائرات هليكوبتر هناك بالفعل.

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