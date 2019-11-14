شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة العراقية: سقوط قتيلين على الأقل بين المحتجين فى بغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مصادر بالشرطة العراقية ومسعفون، اليوم الخميس، عن سقوط قتيلين على الأقل بين المحتجين فى بغداد وإصابة 35 بعدما أطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع.

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