شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تقدم 12 طنا من المساعدات الغذائية فى محافظة شبوة اليمنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدمت دولة الإمارات 12 طنا من المساعدات الغذائية لأهالى منطقة "بئر علي" بمديرية رضوم فى محافظة شبوة فى اليمن وذلك فى إطار جهودها الإنسانية والإغاثية المتواصلة لمساعدة الأشقاء فى اليمن والتخفيف من معاناتهم و تحسين ظروفهم المعيشية. وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) اليوم الخميس أن "هيئة الهلال الأحمر الإماراتى" سيرت قافلة إغاثية إلى منطقة بئر علي شملت 150 سلة غذائية جرى توزيعها على الأسر غير القادرة.

يشار إلى أن عدد السلال الغذائية التي تم توزيعها منذ بداية عام التسامح 2019 في محافظة شبوة بلغت 33 ألفا و174 سلة غذائية بمعدل 1900 طن و 480 كيلو جراما استهدفت حوالي 158 فردا من الأسر غير القادرة.

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