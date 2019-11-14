شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. سحب رعدية وأمطار بالسعودية وجو غائم جزئيا فى الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يشهد طقس الخليج اليوم،الخميس، أجواء غير مستقرة، حيث تتكون السحب الرعدية الممطرة فى السعودية. بينما يشهد تحسنا فى البحرين

السعودية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة فى السعودية، في تقريرها عن حالة الطقس اليوم ، الخميس، أن الفرصة ما تزال مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، المدينة المنورة، مكة المكرمة، الباحة، عسير وجازان كذلك على أجزاء من منطقتي الرياض والقصيم، كما يتوقع تكوّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على منطقتي الجوف والحدود الشمالية كذلك على أجزاء من منطقة تبوك.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى جنوبية غربية على الجزء الشمالي وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزئيين الجنوبي والأوسط بسرعة 16-38 كم/ساعة تصل إلى 45 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ويصل الى مترين ونصف على الجزء الجنوبي, وحالة البحر متوسط الموج مائج على الجزء الجنوبي، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية الى شمالية شرقية بسرعة 15-35كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج.

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البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات، بأن الطقس اليوم ، في مملكة البحرين سيكون ، معتدلاً مع بعض السحب أحياناً.



الإمارات وتسجل درجة الحرارة العظمى 30 مئوية والصغرى 21 مئوية.الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم، صحوا إلى غائم جزئيا أحيانا، وتظهر بعض السحب الركامية على البحر والجزر غربا، وبعض المناطق الجنوبية الشرقية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا .