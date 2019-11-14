شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية إسرائيل: سنلتزم بوقف إطلاق النار في غزة إذا التزم الفلسطينيون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الخارجية الإسرائيلي اليوم الخميس إنه إذا توقف المقاتلون الفلسطينيون في قطاع غزة عن الهجمات الصاروخية عبر الحدود فإن إسرائيل ستحذو نفس الحذو، نافيا حدوث تغيير في سياسة إسرائيل بشأن إطلاق النار مثلما طالبت حركة الجهاد من أجل التوصل لهدنة.

وقال الوزير الإسرائيلى كاتس لراديو الجيش : "الهدوء سيقابله هدوء.. ولن نتردد في ضرب من يحاولون إلحاق الضرر بنا من قطاع غزة".

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