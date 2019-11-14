ملادينوف: الأمم المتحدة ومصر عملتا على منع انجرار غزة نحو الحرب

غزة/نور أبو عيشة/ الخليج 365-

قال منسق عملية السلام بالشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، الخميس، إن منظمة الأمم المتحدة ومصر، بذلتا جهودا كبيرة لمنع انجرار قطاع غزة نحو الحرب.

وأضاف ملادينوف، في تغريدة له على موقع تويتر، في تعقيبه على التوصل لوقف إطلاق النار بغزة:" عملنا لمنع تدحرج التصعيد الخطير في غزة إلى حرب".

وبيّن أن "الساعات والأيام القليلة القادمة ستكون حاسمة".

ودعا جميع الأطراف إلى إظهار أقصى درجات "ضبط النفس لمنع إراقة المزيد من الدماء".

واستكمل قائلا:" الشرق الأوسط ليس بحاجة للمزيد من الحروب".

وفجر الخميس، أعلنت حركة الجهاد الإسلامي، عن التوصل لوقف إطلاق نار مع إسرائيل في قطاع غزة، بوساطة مصرية، بعد يومين من التصعيد الذي بدأ باغتيال إسرائيل، القيادي بالحركة، بهاء أبو العطا، صباح الثلاثاء.

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وقال المتحدث باسم الحركة، مصعب البريم، في تصريح خاص لوكالة "الخليج 365":" تم التوصل إلى وقف إطلاق نار في قطاع غزة، وقد بدأ بالسريان مع الساعة الخامسة من فجر اليوم (بالتوقيت المحلي 3 تغ)".

وأكّد البريم أن التوافق على وقف إطلاق النار تم تنفيذه وفقا "لشروط المقاومة الفلسطينية والتي مثّلتها وقادتها حركة الجهاد الاسلامي".

ولم تعلق إسرائيل، رسميا، على أنباء وقف إطلاق النار، لكن الجيش الإسرائيلي أعلن عن تخفيف القيود المفروض على تحرك السكان، في المناطق التي تعرضت لقصف صاروخي فلسطيني.

كما قال مصدر سياسي إسرائيلي، قال لصحيفة معاريف:" الأفعال على الأرض ستحدد، اسرائيل لم تقدم شيئا، من سيؤذينا، سنؤذيه، لا يوجد تغيير في السياسة".

وأعلن الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، رصده إطلاق 360 قذيفة صاروخية منذ الثلاثاء، من قطاع غزة باتجاه إسرائيل. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.