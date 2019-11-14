لبنان يستضيف #كوريا_الجنوبية في التصفيات الم

يخوض منتخب لبنان لكرة القدم، مواجهته الصعبة أمام ضيفه الكوري الجنوبي اليوم الخميس، ضمن الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الثامنة من التصفيات المزدوجة المؤهلة الى نهائيات كأس العالم 2022، وكأس الأمم الآسيوية 2023 في الصين، خلف أبواب موصدة نتيجة الأحداث الحاصلة في البلاد منذ ما يقارب الشهر.

وأدى تسارع الأحداث في الساعات الماضية الى دفع القوى الأمنية بالطلب من الاتحاد بأن تقام المباراة من دون حضور جماهيري، لاسيما في ظل تصاعد حدة الاحتجاجات في محيط الملعب وقطع الطرقات في العاصمة بيروت وسائر المناطق، ما سيفقد منتخب الأرز احد ابرز عوامله المستعدة في اللقاء.

وقال عضو اللجنة التنفيذية في الاتحاد ورئيس لجنة الملاعب موسى مكي: “تلقينا طيلة اليوم اتصالات من الأجهزة الأمنية تطلب منا ان تلعب المباراة من دون جمهور، وقد تريثنا في اتخاذ القرار في البدء على أمل حصول أي جديد يمكنا من فتح الأبواب للجماهير مثلما كان مقرراً، إلا أن تصاعد حدة الاحتجاجات في المنطقة المحيطة بالملعب حتم علينا اتخاذ القرار الصعب”.

وأثارت الاحتجاجات مخاوف من تأجيل المباراة، قبل أن تحسم إقامتها في مدينة كميل شمعون الرياضية بعد الاجتماع الفني الذي عقد الثلاثاء.

وسيعول منتخب لبنان في اللقاء الصعب على لاعبيه المحترفين، حيث استعادت التشكيلة الثنائي مدافع فيسل كوبي الياباني جوان الأومري ولاعب وسط هايدوك سبليت الكرواتي باسل جرادي.

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كما استدعى المدرب الروماني لمنتخب لبنان ليفيو تشيوبوتاريو المهاجم عمر شعبان بوغيل المحترف مع ساتون يونايتد الإنجليزي الذي غاب عن المباريات السابقة بسبب الإصابة، إضافة الى روبرت ملكي وشقيقه جورج ملكي لاعب أيك السويدي، ومهاجم ميبن الألماني هلال الحلوة وجناح باشوندارا البنغلادشي محمد قدوح.

ووصل المنتخب الكوري الجنوبي مساء الأربعاء إلى بيروت، ومن غير المقرر أن يخوض أي حصة تدريبية قبل المباراة.

واستدعى المدرب البرتغالي باولو بنتو “القوة الضاربة” لخوض المباراة ضد لبنان ثم البرازيل ودياً في الإمارات.

وسيعول بنتو على مهاجم توتنهام الإنجليزي سون هيونغ مين إلى لاعب وسط سالزبورغ النمسوي هوانغ هي شان، ولاعب فرايبورغ الألماني كوون شانغ هون ومهاجم بوردو الفرنسي هوانغ اوي جو.

ويلتقي في المباراة الثانية ضمن المجموعة ذاتها تركمانستان مع ضيفتها كوريا الشمالية على إستاد كوبيتداغ في عشق أباد.