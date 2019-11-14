هل يتخلص قناع الأسبرين نهائياً من البثور وحب الشباب؟

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 نوفمبر 2019
متابعات_الخليج 365
تعاني الكثير من النساء من مشكلة البثور وحب الشباب في الوجه.
لكن الاسبرين يساعد في التخلص النهائي من هذه البثور المزعجة التي تشوّه المظهر والبشرة، وسيتخدم عن طريق عمل "قناع الاسبرين" الذي يمكن صنعه بالخطوات التالية:
- طحن من حبة الى ثلاثة حبات اسبرين بشكل جيّد ولا يجب تعدي هذا المعدل لكي لا تتضرر البشرة.
- خلط الأسبرين المطحون مع قليل من الماء للحصول على عجينة سميكة.
- وضع العجينة مباشرة على البثور الموجودة في الوجه، وعند استخدام اليد في وضع العجينة يجب أولاً غسل اليدين جيداً بالصابون والماء وتطهيرهما للتأكد من خلوها من البكتيريا.
- ترك عجينة الاسبرين على الوجه لمدة 15 دقيقة على أن لا تتعدى هذه الفترة حتى لا يمتص الجسم كمية كبيرة من المادة ويسبب المشاكل.
- يتم إزالة الأسبرين عن الوجه باستخدام منديل رطب ونظيف، وقد يكون وضع الاسبرين على الوجه فرصة جيدة لتقشير البشرة أيضاً.
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