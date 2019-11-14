النساء قصيرات القامة يضعن مولودهن قبل الموعد الطبيعي!

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

اتضح للعلماء أن النساء القصيرات يملن إلى وضع مولودهن قبل الموعد الطبيعي.



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بينت نتائج الدراسة العلمية الموحدة التي نظمها علماء من مختلف دول العالم بشأن أسباب وضع النساء لمولودهن قبل موعده الطبيعي، أن النساء القصيرات أكثر عرضة لهذه الحالة مقارنة بمتوسطات وطويلات القامة.

اكتشف العلماء خلال هذه الدراسة أن 15 مليون طفل يولدون في العالم سنويا قبل الموعد الطبيعي لولادتهم، يموت منهم 1.2 مليون. السبب الرئيسي لوفاة هؤلاء الأطفال خلال الأسابيع الأربعة الأولى هو ولادتهم المبكرة، حيث يروا النور قبل أن يكتمل نموهم في الرحم، والوسط المحيط يؤثر سلبيا في جسمهم.

خلال فترة طويلة درس العلماء العوامل المسببة للولادات المبكرة، حيث كان سابقا يعتقد أن عمر المرأة ووزنها من العوامل الرئيسية المسببة لذلك. ولكن بينت الدراسات الأخيرة أن طول المرأة هو أحد العوامل الرئيسية، حيث اتضح أن النساء القصيرات (طولهن أقل من 163 سم) أكثر عرضة لوضع مولودهن قبل انقضاء فترة الحمل الطبيعية، في حين النساء اللواتي طولهن أكثر من 173 سم يضعن أولادهن بعد انقضاء فترة الحمل الطبيعية.