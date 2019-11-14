شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. مسلحون يخطفون مسؤول فى وزارة الداخلية العراقية وسط بغداد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختطف مسلحون مجهولون، أمس الأربعاء، مسؤولا في وزارة الداخلية العراقية من منطقة الجادرية في بغداد.
ويظهر الفيديو، الذي تداوله عدد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعى قالوا أنه "للحظة اختطاف مسؤول برتبة عسكرية عالية في وزارة الداخلية العراقية"، إيقاف سيارتين غامقتي اللون لموكب المسؤول واقتياده نحو جهة مجهولة.
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