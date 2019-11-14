السفير السعودى باليمن يلتقي رئيس لجنة إعادة الانتشار (RCC) فى الحديدة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، محمد بن سعيد آل جابر، في الرياض أمس ،رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار (RCC) وبعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاقية الحديدة (أونمها) الجنرال أباهيجيت جوها. وجرى خلال اللقاء-وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس)، تأكيد السفير آل جابر، دعم المملكة للجنرال جوها لتنفيذ ولايته وتطبيق اتفاقية الحديدة وفقًا لاتفاق السويد والقرارات الأممية ذات الصلة.

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