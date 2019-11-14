شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 6 فلسطينيين فى قصف إسرائيلى على قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مسؤولون طبيون لـ"رويترز"، إن ضربة صاروخية إسرائيلية في قطاع غزة أدت إلى استشهاد ستة أفراد من عائلة واحدة اليوم الخميس، ليصل عدد القتلى في القطاع إلى 32 جراء تصاعد العنف خلال الساعات الثماني والأربعين الماضية.

وقتلت إسرائيل قياديا ميدانيا من الجهاد الإسلامي يوم الثلاثاء، وردت حركة الجهاد بإطلاق صواريخ عبر الحدود قابلته إسرائيل بشن المزيد من الضربات.

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وقال المسؤولون الطبيون إن امرأة وطفلا من بين قتلى الهجوم الذي وقع اليوم على منزل في دير البلح. أضاف المسؤولون أن 12 شخصا آخرين أصيبوا بجروح.