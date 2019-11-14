شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 6 فلسطينيين فى قصف إسرائيلى على قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مسؤولون طبيون لـ"رويترز"، إن ضربة صاروخية إسرائيلية في قطاع غزة أدت إلى استشهاد ستة أفراد من عائلة واحدة اليوم الخميس، ليصل عدد القتلى في القطاع إلى 32 جراء تصاعد العنف خلال الساعات الثماني والأربعين الماضية.
وقتلت إسرائيل قياديا ميدانيا من الجهاد الإسلامي يوم الثلاثاء، وردت حركة الجهاد بإطلاق صواريخ عبر الحدود قابلته إسرائيل بشن المزيد من الضربات.
وقال المسؤولون الطبيون إن امرأة وطفلا من بين قتلى الهجوم الذي وقع اليوم على منزل في دير البلح. أضاف المسؤولون أن 12 شخصا آخرين أصيبوا بجروح.
كانت هذه تفاصيل خبر استشهاد 6 فلسطينيين فى قصف إسرائيلى على قطاع غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.