«المنصة» تحط رحالها في «قلب الشارقة» اليوم

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحط فعاليات «المنصة» رحالها في مشروع قلب الشارقة، الذي يجمع زواره اليوم وغداً على أنغام الموسيقى والأغاني العربية والمشاهد المسرحيّة الكوميديّة (ستاند آب كوميدي)، في الهواء الطلق.

وتنظم فعاليات «المنصة»، هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، في أيام الإجازة الأسبوعية، في ثلاث وجهات سياحية هي القصباء، وواجهة المجاز المائية، ومشروع قلب الشارقة.

ودعت (شروق) زوار «قلب الشارقة» لعرض مهاراتهم الفنية والموسيقية والكوميدية، وتقدم العرض الموسيقي الفنانة الشهيرة زاو علي، والتي كسبت شهرتها من خلال برنامج «كوك ستوديو» وصاحبة الأغنية الشهيرة «غاري غاري»، كما ستقوم بالتفاعل مع الزوار بعروضها الموسيقية ودعوتهم لعرض مواهبهم الموسيقية. كما يقدم الممثل الكوميدي المصري اليوناني الأصل محمد علي موموس عرضه الكوميدي لزوار «قلب الشارقة»، بعد أن أبهر الزوار خلال عرضيه السابقين في القصباء وواجهة المجاز المائية بالكوميديا المستوحاة من الحياة اليومية.

أقيمت عروض فعاليات «المنصة» الأسبوع الماضي في واجهة المجاز المائية يومي 7 و8 نوفمبر الجاري وجرى تقديم مجموعة من الفقرات الموسيقية والغنائية الإنجليزية، بمشاركة كل من عازف الجيتار الإماراتي الشاب برشاوي وحمني، والمغني الموهوب خوبي علي، والمطربة القرغيزستانية عبد الصمدوف بيجيماي، والتي قدمت عرضها الموسيقي المستوحى من أنغام موسيقى «الراب» و«الهيب هوب» باللغات الفرنسية والإنجليزية والروسية وقيرغيزستان، وفنانة ال«بوب» الشابة شيفون، وناصر فيروز. وقدم العروض الكوميدية باللغة الإنجليزية كل من الفنان الإماراتي عبد الله علي (Abz) ومحمد علي موموس، وجو سيار، بالإضافة إلى فنانين آخرين مثل عثمان روهيل، وسيف المهيري.

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