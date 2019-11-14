شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الخارجية السودانية تلتقى بمسؤولين أممين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقت وزيرة الخارجية السودانية أسماء محمد عبد الله، في الخرطوم اليوم قائد قوات بعثة حفظ السلام في منطقة أبيي - يونيسفا - مهاري زيودي. وتناول اللقاء جهود اليونيسفا الرامية لحفظ الأمن وتعزيز السلام والتعايش بين المجتمعات المحلية السودانية. من جهة أخرى, التقت الوزيرة السودانية بمدير المكتب الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للمنظمة الدولية للهجرة كارميلا قوديو حيث تناول اللقاء العلاقات بين السودان والمنظمة في عدد من الملفات خاصة تطوير سياسات وخطط الهجرة وتنفيذ الميثاق العالمي للهجرة ودعم المجتمعات المستضيفة للاجئين والمهاجرين.

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