انتخاب قيادية بـ"قلب تونس" نائبة أولى لرئيس البرلمان

تونس/ يامنة سالمي/ الخليج 365

انتخبت النائبة عن حزب قلب تونس (38 مقعدا) سميرة الشواشي، مساء الأربعاء، نائبة أولى لرئيس البرلمان المُنتخب راشد الغنوشي.

جاء ذلك في جلسة انتخابية، الأربعاء، على هامش الجلسة العامة الافتتاحية للعهدة النيابية الجديدة 2019-2024.

وحصلت الشواشي، على أصوات 109 نواب، فيما حصل منافسها عبد الرزاق بن ساسي عويدات، عن "حركة الشعب" على 48 صوتا، بحسب ما أعلنته النائبة الثانية لرئيس الجلسة الافتتاحية بالبرلمان مريم بن بلقاسم، خلال الجلسة ذاتها.

وشارك في انتخاب النائب الأول لرئيس البرلمان 204 نواب من مجموع 217، وبلغت الأصوات الصحيحة 157، والملغاه 17، والبيضاء 29، وظرف فارغ وحيد، وفق بن بلقاسم.

ومن المقرر، بحسب المصدر ذاته، أن تستأنف الجلسة الانتخابية أعمالها الخميس، لاستكمال انتخاب النائب الثاني لرئيس البرلمان من بين المترشحين الثلاثة، يسري الدالي (ائتلاف الكرامة) وليلى الحداد (حركة الشعب) وطارق الفتيتي (مستقل).

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وفي وقت سابق الأربعاء، انتُخب النائب عن كتلة حركة النهضة (52 مقعدا) راشد الغنوشي، بالأغلبية المطلقة للأصوات، رئيسا للبرلمان التونسي الجديد، بعد حصوله على 123 صوتا من أصل 217.

وافتتح البرلمان الجديد، صباح الأربعاء، عهدته النيابية التي تتواصل لخمس سنوات (2019-2024).

وترأس الغنوشي، الجلسة العامة الافتتاحية بصفته أكبر النواب المنتخبين سنّا (78 عاما)، ونائبيه في رئاسة الجلسة هما أصغر النواب سنّا عبد الحميد المرزوقي، عن حزب قلب تونس (24 عاما)، وأصغرهن سنّا مريم بن بلقاسم، عن حركة النهضة (27 عاما).

ويقتضي النظام الداخلي للبرلمان، أن يرأس الجلسة العامة الافتتاحية أكبر النواب سنّا والنائبين الأصغر سنّا.

وأدّى النواب الجدد، خلال الجلسة الافتتاحية ذاتها، اليمين الدستورية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.