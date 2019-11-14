رسمياً.. تأجيل انطلاق بطولة “خليجي 24”

صحيفة الخليج الالكترونية

قرر اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم ، تأجيل انطلاق بطولة “خليجي 24” إلى 26 نوفمبر الجاري، والذي كان من المقرر أن تنطلق في 24 نوفمبر، وذلك بسبب مباراة إياب الهلال وأوراوا في نهائي أبطال آسيا.

وأوضح الاتحاد أن قرار التأجيل يأتي لمنح المنتخب السعودي فرصة لاستعادة اللاعبين الدوليين من نادي الهلال، بعد مباراته أمام أوراوا في 24 نوفمبر من الشهر الجاري.

وقرر الاتحاد إقامة قرعة جديدة سيجرى سحبها يوم الغد الخميس بنظام المجموعتين، كل منهما تضم 4 منتخبات، يتأهل أول منتخبين في كل مجموعة للدور قبل النهائي.

يُذكر أن الاتحاد السعودي لكرة القدم أعلن عن مشاركته رسمياً في بطولة كأس الخليج العربي “خليجي 24″، والتي ستقام في قطر نهاية الشهر الجاري.