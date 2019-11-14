إعلان موعد اعتزال ياسر القحطاني بمشاركة عدد من النجوم

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، اليوم الأربعاء، عن موعد إقامة مباراة اعتزال لاعب الهلال والقادسية السابق ياسر القحطاني بمشاركة عدد من نجوم العالم.

ونشر آل الشيخ عبر صفحته الرسمية بـ “فيسبوك”، الإعلان الترويجي لمباراة اعتزال القحطاني الذي سيكون بين فريق “Y20” أمام نادي الهلال يوم الأحد الموافق 1 ديسمبر المقبل.

ويضم فريق القحطاني كلاً من: النجمين الإيطاليين أندريا بيرلو وفرانشيسكو توتي والهولندي روبين فان بيرسي، إضافة إلى الكاميروني صامويل إيتو.