نيجيريا تفسد مفاجأة بنين.. والكاميرون تتعادل سلبيا مع الرأس الأخضر

صحيفة الخليج الالكترونية

أفلت منتخب نيجيريا من فخ ضيفه منتخب بنين، بعدما قلب تأخره صفر / 1 أمامه إلى فوز ثمين 2 / 1 ، في مستهل مبارياتهما بالمجموعة الثانية عشر للتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم المقررة بالكاميرون عام 2021.

وتصدر المنتخب النيجيري، الذي يمتلك ثلاثة ألقاب في البطولة، ترتيب المجموعة برصيد ثلاث نقاط، متفوقا بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه منتخبي سيراليون وليسوتو، اللذين تعادلا 1 / 1 اليوم في الجولة ذاتها، فيما تذيل منتخب بنين الترتيب بلا رصيد من النقاط.

وبادر المنتخب البنيني بتسجيل هدف مباغت حمل توقيع ستيفان سيسينون في الدقيقة الثالثة، لكن فيكتور أوسيمين أدرك التعادل لمنتخب نيجيريا في الدقيقة 45 من ركلة جزاء.

وشدد منتخب نيجيريا من هجماته في الشوط الثاني، بغية تسجيل هدف الفوز، ليتحقق له ما أراد، بعدما أضاف صامويل كالو الهدف الثاني للمنتخب الملقب بـ(النسور الخضراء) في الدقيقة 63.

وفي اللقاء الآخر، اكتفى منتخب الكاميرون بالتعادل بدون أهداف مع ضيفه منتخب الرأس الأخضر (كاب فيردي) في أولى مباريات المنتخبين بالمجموعة السادسة للتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم المقررة في الكاميرون عام 2021.

ويشارك منتخب الكاميرون (مستضيف البطولة) في التصفيات رغم حجزه مقعدا في النهائيات بغض النظر عن ترتيبه في مجموعته، حيث تحتسب مبارياته ونتائجه في تحديد المنتخبات الأخرى المتأهلة عن مجموعته، التي تضم أيضا منتخبي موزمبيق ورواندا.

Advertisements

وعجز المنتخب الملقب بـ(الأسود غير المروضة)، الذي يمتلك خمسة ألقاب في البطولة، عن هز الشباك على مدار شوطي المباراة، بعدما أهدر لاعبوه جميع الفرص التي سنحت لهم للتسجيل طوال التسعين دقيقة.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب موزمبيق مع ضيفه منتخب رواندا غدا الخميس بالعاصمة الموزمبيقية مابوتو في نفس الجولة.

كما حقق منتخب غينيا بيساو فوزا كبيرا 3 / صفر على ضيفه منتخب إي سواتيني (سوازيلاند سابقا) اليوم الأربعاء في الجولة الأولى لمباريات المجموعة التاسعة بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم المقررة في الكاميرون عام 2021.

وافتتح جورجينيو التسجيل لغينيا بيساو في الدقيقة 40، قبل أن يضيف زميلاه بيكويتي وجواو ماريو الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 45 و76.

ويأمل منتخب غينيا بيساو في التأهل للنهائيات للمرة الثالثة على التوالي، بعدما صعد في النسختين الماضيتين اللتين أقيمتا بالجابون ومصر، لكنه خرج فيهما من مرحلة المجموعات.

ومن المقرر أن يلتقي منتخبا السنغال والكونغو في وقت لاحق اليوم بالعاصمة السنغالية داكار ضمن فعاليات نفس الجولة بالمجموعة ذاتها.