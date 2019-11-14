محمد بن راشد: «أبطال القراءة» أملنا للمساهمة في مسيرة الإنسانية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

توّج صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بحضور سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، والفريق سموّ الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الطالبة هديل أنور، من جمهورية السودان، بطلةً لتحدي القراءة العربي في دورته الرابعة، في حفل حاشد أمس، احتضنته «أوبرا دبي»، وحضره 3 آلاف شخص. حيث نالت بطلة العرب في القراءة جائزة مالية قيمتها 500 ألف درهم.

كما كرَّم سموّه، مدرسة «الإمام النووي» من المملكة العربية السعودية، «المدرسة المتميزة»، وفازت بجائزة المليون درهم. فيما منح سموّه، أميرة نجيب، من مصر جائزة «المشرف المتميز»، البالغة قيمتها 300 ألف درهم.

وتوّج سموّه الطالب محمود بلال، من السويد، بطلاً لتحدي القراءة العربي، عن طلاب الجاليات من العرب المقيمين خارج الوطن العربي، ونال جائزة قيمتها 100 ألف درهم.

وهنّأ صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد، الطلبة الفائزين والمشاركين، في الدورة الرابعة من تحدي القراءة العربي مؤكداً سموّه أن «العالم العربي هو الفائز الحقيقي بأبطال تحدي القراءة العربي، فائز بشغفهم بالمعرفة، وحرصهم على أن يكونوا دعامات لمستقبل أمتهم المزدهر. وأبطال تحدي القراءة، هم أمل منطقتنا العربية، المساهمة الفعالة في مسيرة الإنسانية نحو التقدم».

وأضاف سموّه «نحن فائزون بشبابنا العربي القارئ، فائزون بالأمل الذي يزرعونه في أوطاننا. شبابنا يبرهنون على أن المنطقة العربية قادرة على استئناف تاريخها العريق في إنتاج المعرفة والعلم لخير البشرية».

وتابع سموّه «كل مشارك ومشاركة في التحدي، من بين 13.5 مليون طالب وطالبة، مشروع للمستقبل، يزرع الأمل لغد مشرق».

وأكد أن «مهمتنا أن نرعى أبطال القراءة، ونستثمر فيهم وندعمهم، ليكونوا قدوة لعشرات الملايين من الشباب داخل الوطن العربي وخارجه».

وقال سموّه «القراءة بداية الطريق لمستقبل أفضل، قائم على العلم والمعرفة، والأمم التي تقرأ تمتلك زمام التقدم».

وختم سموّه بالقول «الأمة العربية قادرة بأبنائها الطموحين والمثابرين والمتسلّحين بالعلم والمعرفة، على استعادة المكانة التي تستحقها بين الأمم».

وقال سموه على «تويتر»: «كرمنا أبطال تحدي القراءة في دورته الرابعة... من بين أكثر من ١٣ مليون طالب وطالبة فازت هديل أنور من السودان.. سودان المحبة والثقافة بالمركز الأول.. ألف مبروك لشعب السودان.. ورسالتي لهم بأن مستقبلهم مشرق وجميل بأجيالهم المطلعة المتعلمة المثابرة».

أضاف: «من بين ٦٧ ألف مدرسة فازت بالمركز الأول مدرسة الإمام النووي من الشقيقة السعودية... مهد النور والمعرفة... ألف مبروك للمدرسة وطلابها وأهلهم بهذا التفوق في الاستجابة لأول رسالة من السماء.. كلمة اقرأ.. ورسالة اقرأ».

وقال: «من بين ٩٩ ألف مشرف قراءة في التحدي فازت المبدعة والمتميزة أميرة نجيب من مصر الشقيقة... مصر التي تشكل أكبر عدد من المشاركين سنويا في مسابقة تحدي القراءة.. حفظ الله شباب مصر.. وطلابها.. ومن الدول غير العربية المشاركة فاز الطالب محمود بلال من السويد... تحية لكل من اجتهد وحافظ على لغته العربية.. لغة القرآن الخالدة أينما كان».

حضر التكريم، سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، ومحمد القرقاوي، الأمين العام لمؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية.