النسخة الجديدة من «الحصن».. تجربة تعكس ثراء الموروث

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: الخليج

تنظم دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي، نسخة جديدة كلياً من مهرجان الحصن خلال الفترة بين 12 و19 ديسمبر المقبل، لتفعيل منطقة الحصن بشكل كامل، انطلاقاً من موقعها في قلب أبوظبي، عبر تجربة ثقافية جديدة تعكس ثراء الموروث في الإمارة وتقدم تصورات جديدة عنها.

يضفي مهرجان الحصن، الذي سيكون حدثاً سنوياً مهماً ضمن أجندة الفعاليات الثقافية المحلية، أجواء احتفالية على العاصمة الإماراتية عبر برنامج حيوي تتخلله سلسلة من عروض الأداء، والفنون، والحرف اليدوية، وفنون التصميم.

تقدم النسخة الأولى من المهرجان، رحلة مفاهيمية عبر المناظر الطبيعية لمنطقة الحصن، تجتمع فيها التقاليد القديمة، والمبادرات الإبداعية، ووجهات النظر الفنية الملهمة. وخلال 8 أيام، يقدم المهرجان تصوراً جديداً عن الثقافة في أبوظبي، ليكون منصة للحوارات، والفعاليات الفنية.

تتألف منطقة الحصن، من أربعة أجزاء مترابطة؛ هي قلعة قصر الحصن ومبنى المجمّع الثقافي ومبنى المجلس الاستشاري الوطني التاريخي وبيت الحرفيين. تكمن أهمية منطقة الحصن في كونها رمزاً نابضاً بالحياة، وتجمع عناصر التراث الثقافي الحديث والقديم في مزيج يعكس فرادة التاريخ وامتداداته المعاصرة.

آفاق واعدة

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قال محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي: يسعدنا أن نضيف مهرجاناً رئيسياً جديداً إلى قائمة الفعاليات الثقافية والترفيهية السنوية لأبوظبي؛ إذ يعكس مهرجان الحصن المشهد النابض بالتراث والتنوع الثقافي في العاصمة. ويقدم تجربة غامرة تشجع على التفاعل مع الإبداع والمواهب الملهمة، والتي تعبر عن الماضي العريق والحاضر المزدهر والمستقبل الحافل بآفاق واعدة. عملنا على تصميم مهرجان الحصن ببرنامج غني من شأنه أن يضفي الدينامية على منطقة الحصن بأكملها، والتي ترحب بالجمهور متعدد الجنسيات والثقافات في العاصمة، ويلبي مختلف الأذواق والاهتمامات، ويعطي مجالاً كبيراً لتفاعل كل أفراد العائلة مع المنطقة النابضة بالحياة، بما في ذلك العروض الموسيقية مروراً بالأنشطة الفنية وصولاً إلى فعاليات التجزئة والفنون البصرية والأدائية.

وأضاف: يعد مهرجان الحصن، لحظة احتفالية بمنطقة الحصن التي انتهينا من تجديدها بمكوناتها الأربعة، وسيكون إحدى أهم الفعاليات السنوية على الأجندة الثقافية في أبوظبي، كما يوفر فضاء يرحب بكافة أفراد المجتمع بمختلف أطيافهم للاحتفاء بروح الثقافة في قلب أبوظبي.

يقدم المهرجان الفن والتصميم وعروض الأداء، إلى جانب الحرف الإماراتية التقليدية وفنون الطهي ومحال التجزئة، ليسرد الإلهام الذي يربط بين المجتمعات الإبداعية في أبوظبي، وذلك في جميع المعالم الرئيسية في منطقة الحصن والمناطق الخارجية حولها. ويحتفي بالتراث الإماراتي من خلال القصص التاريخية والتراث المعنوي والحرف الفنية؛ إذ يتحول قصر الحصن إلى متحف حي من خلال إعادة تصوير الحياة اليومية للنساء والرجال والأطفال الذين عاشوا وعملوا في القصر خلال القرن الماضي. بينما يستضيف بيت الحرفيين طيف واسع من ورش العمل والحرف اليدوية الإماراتية مثل تصميم البرقع وصباغة الألياف الطبيعية والطباعة على الحقائب، إلى جانب الاستمتاع بفنون الأداء التقليدية مثل العيالة والرزفة والنهمة، والمشاركة في مسابقات الحرف اليدوية والمطبخ الإماراتي.

أجنحة فنية

تستضيف المناطق الخارجية المفتوحة في الهواء الطلق بين قصر الحصن والمجمّع الثقافي، أجنحة فنية، وعروض أداء موسيقية، وتصاميم، ومحال تجزئة ومأكولات. كما يتم الكشف عن ثلاثة أعمال فنية تكليفية مصممة للمهرجان، الأول للفنان الإماراتي محمد كاظم من سلسلة اتجاهات «سفر الأمكنة» 2019، والآخر للفنان الكوري جيونجمون تشو بعنوان «الرسم في الفراغ» 2019، وعمل «بيين باج» للمجموعة الفنيو ايكسبوز، كما تستضيف المساحات الخارجية من منطقة الحصن، عروضاً سينمائية في الهواء الطلق خلال أيام المهرجان من برمجة «سينما عقيل» و«مشروع شيوالا»، إلى جانب عروض وأنشطة حول القنوات المائية تعكس ثراء البيئة الصحراوية والساحلية، وتقدم الأجنحة المنتشرة بين المناظر الطبيعية تجارب لبيع منتجات من تصميم مصممين إماراتيين وعلامات تجارية عالمية.

يخصص المهرجان أيضاً أنشطة خاصة بالصغار في جناح خاص للأطفال يقدم برنامجاً تفاعلياً على مدار الأسبوع، يتضمن أنشطة وورش عمل مخصصة للعائلات والأطفال. وتمتد فعاليات مهرجان الحصن إلى المجمّع الثقافي والذي يستضيف عروضاً أدائية ومعارض بصرية وورش عمل فنية، وأنشطة تفاعلية في مكتبة أبوظبي للأطفال. ويحتضن المسرحين الداخلي والخارجي في المجمّع الثقافي، مجموعة من عروض الأداء المتنوعة، بما في ذلك فرقة الروك الأردنية «جدل»، وفرقة الرقص الأرجنتينية «تشي مالامبو» والثنائي الموسيقي الياباني «مايوا دينكي»، إلى جانب عرض أفلام كلاسيكية للأطفال والعرض الشهير «افتح يا سمسم». بينما تستمر مكتبة أبوظبي للأطفال في تقديم برنامجها التفاعلي على مدار الأسبوع، والذي يتضمن أنشطة وورش عمل مخصصة للعائلات والأطفال، إلى جانب معرض الكتب المجسمة. ويستمر المجمّع الثقافي في استضافة معرض «نجاة مكي: إضاءات» إلى جانب المعرض الفني المجتمعي بعنوان «الإهداء: معرض احتفائي بنجاة مكي». ويواصل بيت الخط والمرسم الحر تقديم سلسلة من ورش العمل والدورات التدريبية المخصصة خلال أيام المهرجان.