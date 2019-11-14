احتجاجات العراق تواصل الضغط على السلطات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد:”الخليج 365”، وكالات:

استعادت الاحتجاجات المناهضة للحكومة في العاصمة، بغداد، وجنوب العراق، أمس الأربعاء، زخمها؛ بعدما تراجع خلال الأيام القليلة الماضية؛ بسبب العنف ضد المتظاهرين من قبل القوات الأمنية، فيما أصيب ضابط إلى جانب أربعة منتسبين للأجهزة الأمنية بجروح؛ جرّاء إلقاء قنبلة «مولوتوف» في ساحة الخلاني ببغداد.

وعلى الرغم من دعوات السلطات ل«العودة إلى الحياة الطبيعية»، واصل المتظاهرون المطالبة بنظام حكم جديد، وتغيير الطبقة السياسية، وإقالة الحكومة وحل البرلمان، وعادوا إلى الساحات، مدعومين بالطلاب ونقابة المعلمين التي تواصل إضرابها. وانضم عشرات الآلاف من طلبة المدارس والمعاهد والكليات في ساعات الصباح الأولى إلى ساحات التظاهر في بغداد وتسع محافظات بجنوب البلاد؛ بعد أن أعلنت نقابة المعلمين والنقابات الاتحادية الأخرى الانضمام إلى ساحات التظاهر؛ تأييداً لمطالب المتظاهرين. وقال المدرس المضرب في ساحة التحرير بوسط بغداد عقيل عطشان «جئنا مساندة لإخواننا المتظاهرين، ومطالبين بالحقوق المشروعة للشعب العراقي من ضمنها حقوق المعلم». وقال متظاهر آخر في ساحة التحرير، إن «الطالبات والطلاب والكليات، كلها أتت من أجل العصيان المدني». وأضاف: «إذا أعطت المرجعية أوامر بالعصيان المدني، كل شي سيقفل، الدولة، شركات النفط كلها. هكذا نصل إلى حل».

وفي مدينة البصرة، عاد حوالي 800 طالب ومدرس إلى المخيم المقام خارج مقر مجلس المحافظة؛ بعدما كانت القوات الأمنية قد فضته نهاية الأسبوع الماضي.

وأفادت مصادر عراقية عن خروج تظاهرات كبيرة في مدينة الديوانية والناصرية، مع إقفال شبه تام للمدارس والدوائر الرسمية. وفي ذي قار قررت وزارة الداخلية تعيين اللواء الركن محمد زيدان القريشي المعروف باسم «أبو الوليد» قائداً لشرطة المحافظة.

من جهة أخرى، أعلنت قيادة عمليات بغداد أن عدداً من قوات بغداد بينهم ضابط أصيبوا بجرح خلال تأمين الحماية للمتظاهرين السلميين في ساحة الخلاني بالعاصمة. وذكر بيان لقيادة عمليات بغداد أن «عدداً من مقاتلي قيادة عمليات بغداد أصيبوا بجروح مختلفة بينهم آمر فوج؛ بعد قيام أحد العناصر المندسة ضمن المتظاهرين السلميين في ساحة الخلاني بإلقاء قنبلة مولوتوف استهدفت قواتنا الأمنية المُكلفة بتأمين الحماية للمتظاهرين». وذكر الشهود أن أصوات إطلاق نار متقطعة سمعت عند ساعات الصباح في ساحة الخلاني المحصنة بالكتل الأسمنتية باتجاه ساحة التحرير.