«الشارقة للفنون» تصل بثقافة التشكيل إلى الجميع

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة ”الخليج 365”:

يضرب عشاق المطبوعات والكتب الفنية اليوم موعداً جديداً مع فعاليات معرض الكتاب الفني السنوي «نقطة لقاء»، في بيت الشامسي بساحة الفنون في الشارقة، برعاية مؤسسة الشارقة للفنون، والذي يستمر حتى يوم بعد غد السبت.

ويكتسب هذا المعرض أهمية خاصة؛ نسبة لخصوصية مواضيعه، التي تتركز حول المطبوعات والكتب الفنية والقصص المصورة ومجلات الكولاج، ويقوم بعرض نماذج من تلك المطبوعات، وكيفية تصميمها وإخراجها، والجهد الجمالي والإبداعي المبذول فيها، وهي العملية التي يشارك فيها عدد من المؤسسات والشخصيات الصحفية إلى جانب ناشرين مستقلين، ويعمل كذلك على تقديم ونشر وبيع وتوزيع مطبوعات الناشرين في المنطقة وفي جميع أنحاء العالم.

تعد هذه النسخة من المعرض، الثانية بعد الأولى التي أقيمت العام الماضي، والتي شارك فيها عدد من الفنانين والناشرين، وكان من أبرز الإنجازات في تلك النسخة إطلاق كتاب الفنان العالمي «إبراهيم الصلحي.. كراسة السجن»، الذي أصدرته مؤسسة الشارقة للفنون ومتحف الفن الحديث «نيويورك». والذي وثق تجربة السجن التي عاشها الفنان التشكيلي والسياسي السوداني إبراهيم الصلحي؛ بعد أن زج به في سجن «كوبر» الشهير في الخرطوم، دون محاكمة؛ حيث تمت مراعاة أن يأتي الكتاب وهو يضم أشعاراً وذكريات بخط يد الكاتب نفسه؛ بمعنى تحويل «المفكرة»، التي كان يستخدمها الصلحي في المعتقل في كتابة يومياته وأشعاره إلى مطبوعة بإخراج معين؛ بحيث يحافظ على ألق المفكرة الأولى.

كما شهدت النسخة السابقة العديد من الفعاليات الأخرى التي عملت على أن تقارب مفهوم المعرض وتتمثل فكرته؛ حيث عقدت جلسات عن تاريخ النشر بالتركيز على قارة آسيا؛ إذ تم تتبع قصة الفنانين والكتّاب والدوريات في آسيا في عدد من الدول؛ مثل: الهند وباكستان والصين وسيرلانكا وغيرها، وقد وجد ذلك النشاط قبولاً من جماهير الفن داخل الدولة ومن الضيوف الذين استضافتهم الشارقة.

النسخة الحالية هي مواصلة لذلك النشاط الفني الذي جرى العام الماضي؛ حيث سيستضيف المعرض ما يزيد على 150 ناشراً مستقلاً، ومجموعة من الفنانين موزعين على 55 منصة للبيع؛ حيث تحتوي هذه النقاط على مجموعة واسعة من الكتب الفنية والمجلات والمطبوعات الخاصة والملصقات وغيرها من المواد المطبوعة؛ حيث إن فكرة المعرض تتمثل بشكل أساسي في استعادة المطبوعات المصورة والكتب الفنية؛ من أجل المحافظة عليها من مخاطر الانقراض، فلا شك أن المطبوعة الورقية بشكل عام تواجه تحدياً كبيراً في استمراريتها مع هجمة العولمة وثورة التكنولوجيا، ليبقى أن ذلك الجهد يصب في الوفاء للمطبوعة وبالذات فيما يختص بالكتب التي تضم أعمالاً فنية، أو مؤلفات للفنانين، والكتالوجات والمجلدات الأكاديمية، والمجلات والنشرات الفنية، والكتب والمطبوعات المتعددة، والتي لا تنحصر فقط في عالم الفنون، وهذه المسألة تهتم بها منصات عديدة تعمل على خدمة الفن في العالم من ضمنها مؤسسة الشارقة للفنون، والتي لا تستضيف فنانين وناشرين فقط في مجال المطبوعات والمجلات والكتب؛ بل ومؤسسات فنية تشاركها ذات الاهتمام على نحو الشراكة التي عقدت العام الماضي مع مؤسسة «أرشيف الفن الآسيوي» في هونج كونج.

ولأن نسخة هذا العام من المعرض ستركز بصورة أساسية على القصص المصورة ومجلات الكولاج، فإن عدداً من الفنانين سيعملون على تقديم مشاريعهم وإصداراتهم الفنية المتنوعة للجمهور؛ حيث يضم المعرض خمسة أقسام؛ هي: التحريري، والمستقل، والإمارات العربية المتحدة، ومنشورات مؤسسة الشارقة للفنون، والمجلات، ويركز القسم التحريري على تقديم مواد مطبوعة من جميع أنحاء العالم، ويشارك فيه: معرض سنغافورة للكتاب الفني، «توريموتو»، و«شيمورينغا»، ومعرض بازار للكتاب الفني، وأرشيف «يا هلا استوديو»، و«المعرض الإفريقي للكتاب الفني»، و«تجمع فاسل للفنانين»، و«أشكال ألوان».

فيما يقدم القسم المستقل مطبوعات من دور مستقلة للنشر والتوزيع من جميع أنحاء العالم، ويشارك فيه عدد من المؤسسات العالمية والمحلية، أما قسم الإمارات فيقدم منشورات وكتالوجات ومجلات كولاج وغيرها من المواد المطبوعة من مؤسسات ومعارض من داخل الإمارات.

قصة المعرض تعود فكرتها إلى عام 2009، وهو التاريخ الذي شهد تأسيس مؤسسة الشارقة للفنون؛ حيث نشرت في ذلك الوقت مجموعة متنوعة من الكتب المتعلقة بالأعمال الفنية الحديثة والمعاصرة، بما في ذلك كتب الفنانين، والكتالوجات والمجلدات الأكاديمية، بالتالي يأتي المعرض ليمثل تتويجاً لذلك المجهود في مجال النشر، والذي توسع عبر دعم الجهود البحثية التي يقوم بها الفنانون الزائرون والقيمون والباحثون، إضافةً إلى إصدار الكتيبات والكتالوجات للبيناليهات والمعارض، والتي يتم توفيرها للجمهور المحلي والإقليمي والدولي من المهتمين بالفن المعاصر والنشر، بالتالي فإن المعرض يعد تظاهرة فنية معنية ب«المنشور» وسحره، يتوجه نحو الذين يجدون في رائحة الورق والمطبوعة عطراً لا يدانى، كما يعد تجمعاً دولياً ومنصة لكل المهتمين بالكتب والمطبوعات الفنية الذين يأتون من مختلف أنحاء ليعرضوا إنجازاتهم، ويحكوا عن تجاربهم في هذا المجال، وإلى جانب ذلك فإن هنالك العديد من الأنشطة المصاحبة؛ مثل: الورش الفنية والأفلام والندوات.