تكريم الفائزات بجائزة أفضل فكرة مشروع مبدع ومبتكر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الفخرية لمجلس سيدات أعمال أبوظبي، نظم مجلس سيدات أعمال أبوظبي، التابع لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، حفل تكريم للفائزات بجائزة أفضل مشروع مبدع ومبتكر، والتي تعد إحدى المبادرات المهمة التي تنفذ هذا العام ضمن فعاليات الحملة التوعوية الخامسة لريادة الأعمال 2019، تحت شعار: مستقبل ريادة الأعمال في عالم متغير «استشراف، ابتكار، تحول رقمي، بلوك تشين، ذكاء اصطناعي».

وقالت مريم الرميثي رئيسة الهيئة التنفيذية لمجلس سيدات أعمال أبوظبي: «إن تنظيم الحفل يأتي للتكريم والاحتفاء بنجاح نخبة جديدة متميزة من السيدات الفائزات في جائزة أفضل مشروع مبدع ومبتكر في دورتها الرابعة 2019».

وأضافت: «أود أن أنقل لكم تحيات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك - حفظها الله - هذه السيدة الجليلة التي احتضنت مجلس سيدات أعمال أبوظبي منذ التأسيس، وساهمت في نجاح مشاريع ومبادرات المجلس».