تجارب الشعوب في السعادة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - في كتاب «أطلس السعادة: الأسرار العالمية للعيش بسعادة»، تكشف المؤلفة هيلين راسل الطرق التي تبحث فيها أمم مختلفة عن السعادة في حياتها، وتُطلعنا على ما يمكنها أن تعلّمنا بشأن سعينا الخاص إلى معنى يساعدنا على إعادة تركيز حياتنا وتحديث منظورنا إلى الحياة. وهذه الباقة من النصائح والأحداث التاريخية والتيارات الفلسفية، تضم: «أحاديث المائدة» من إسبانيا، «مكان الوقوف» من نيوزيلندا، «الشغف» من روسيا، «الطرب» من سوريا، «فرح العيش» من كندا وغيرها الكثير.

تبني المؤلفة هذا الكتاب/ الدليل على شهادات راحت تطّلع عليها منذ آثرت البحث في السعادة، في العام 2013، لتأليف كتابها الأول «سَنة العيش بالدنماركية: كشف أسرار أكثر البلدان سعادة». ومنذ ذلك الوقت، وفي أكثر الأماكن غرابة (في الغابات، فوق كثبان الرمل، وحتى في فسحات الحمّامات العامة...)، أخذ يقاربها كما تقول: «أشخاص من كل أنحاء العالم يودون مشاركة المفاهيم الفريدة للسعادة في بلدانهم».